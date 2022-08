तेजी से घट रही इस देश की आबादी, 1950 के बाद आया सबसे बड़ा संकट

International

टोक्यो, 10 अगस्त: जापान में 1950 के बाद अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है ( largest drop in Japan population after 1950)। 1 जनवरी 2022 तक जापान की जनसंख्या 125.93 मिलियन थी। अगर 1950 के डेटा से इसकी तुलना करें तो यह आबादी में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो गई है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोरोना के कारण विदेशी लोग जापान का दौरा कम ही कर रहे हैं। इन सब वजहों से जापान में जनसंख्या तेजी से घटी है।

According to the Ministry, the number of Japanese nationals reduced by 619,140 to 123,223,561 in 2021, with births at a record low of around 810,000, outstripped by a record high around 1.44 million deaths.