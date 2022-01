साल 2076 के बाद कुवैत में रहना होगा असंभव! सबसे बड़े तेल निर्यातक देश से खत्म हो जाएगी 'हवा'

International

oi-Abhijat Shekhar

कुवैत सिटी, जनवरी 18: तेल बेच-बेचकर धन्नासेठ बन चुके कुवैत को लेकर बहुत बड़ी और बुरी खबर है और खबर ये है, कि साल 2076 तक कुवैत लोगों के रहने लायक देश नहीं बचेगा। यानि, साल 2076 तक कुवैत में इंसानों का रहना नामुमकिन हो जाएगा। इसके पीछे की वजह है, अत्यधिक गर्मी, जो असहनीय स्तर तक बढ़ती जा रही है और ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से बर्बाद होने वाला पहला देश कुवैत बन सकता है।

Elon Musk ने की दुनिया के अंत होने की भविष्यवाणी, कहा- बचना है तो इंसानों के पास है सिर्फ एक रास्ता

English summary

By the year 2076, Kuwait will not be left with a habitable place and Kuwait is already deserted for wildlife.