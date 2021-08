किम जोंग उन के सिर में चोट के निशान, क्या बेहद बीमार हैं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह?

International

oi-Abhijat Shekhar

प्योंगयांग, अगस्त 03: नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन किसी घातक बीमारी से पीड़ित हो सकते है, इस बात की बड़ी आशंका जताई जा रही थी। पिछले कई महीने से किम जोंग उन लगातार दुबले होते जा रहे हैं और अब रिपोर्ट आ रही है कि किम जोंग उन की तबीयत काफी खराब हो सकती है। दरअसल, ये आशंका उन तस्वीरों के बाद लगाई जा रही है, जिसमें किम जोंग उन के सिर में पट्टी बंधी दिखाई दी थी।

English summary

Kim Jong Un has been seen with a bandage on his head, in such a situation it is feared that Kim Jong may be suffering from some disease.