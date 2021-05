कोरोना के सुपर वेरिएंट से और मचेगी तबाही, टेंशन में वैज्ञानिक

International

नैरोबी/नई दिल्ली, मई 17: भारत में कोरोना से हालात बुरी तरह से बेकाबू हैं और हर दिन भारत में 4 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन, भारत की खराब स्थिति का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। खासकर अफ्रीकी देशों का स्वास्थ्य भारत में खराब हालत की वजह से और बिगड़ रहा है। भारत ने वैक्सीन के निर्यात पर रोक क्या लगाई, अफ्रीकी देशों में हाहाकार मच गया है। अफ्रीकी देशों की हालत को देखते हुए केन्या के टॉप साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अफ्रीकी देशों में वैक्सीनेशन की रफ्तार ना के बराबर है, जिससे महामारी और तेजी से फैलेगी, इसके साथ ही कोरोना के कई और सुपर वेरिएंट्स पैदा होंगे, जो तबाही फैलाने के लिए काफी होंगे।

Via @htTweets : Vaccination of teenagers “makes no sense” when vulnerable groups & potential superspreaders across the world haven’t been inoculated. These are likely the breeding grounds for new super-variants. It is a global village. https://t.co/dNP50XGNva

