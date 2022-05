‘मैं एक अश्वेत गे महिला’, सिर्फ व्हाइट हाउस प्रवक्ता ही नहीं, दुनिया के ये शक्तिशाली नेता भी हैं समलैंगिक

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, मई 17: व्हाइट हाउस ने पहली बार इतिहास रचते हुए एक अश्वेत महिला को मुख्य प्रवक्ता बनाया है और कराइन जीन-पियरे ने सोमवार को व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर अपना कार्यभाल संभाल लिया है। कराइन जीन-पियरे ने उन दकियानिसी मान्यताओं को तोड़ दिया है, जो अभी भी विश्व में व्याप्त है और पहली समलैंगिक महिला बन गई हैं, जो समलैंगिक हैं। कराइन जीन-पियरे ने सोमवार को व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव के रूप में अपनी पहली ब्रीफिंग आयोजित की और खुद की पहचान करवाते तौर पर उन्होंने कहा... 'मैं एक अश्वेत गे महिला...'।

English summary

Black and gay woman Karine Jean-Pierre has taken over as White House press secretary. Let us know about the powerful leaders of the world, who publicly admitted that they are gay.