सिर पर छत नहीं, खाने को रोटी नहीं.. मुफलिसी में जीने को मजबूर 'काना यारी' फेम वहाब बुगती

oi-Artesh Kumar

बलूचिस्तान, 22 अगस्त: कोक स्टूडियों के गाने 'काना यारी' से फेमस हुए बलोच सिंगर वहाब अली बुगती को कौन नहीं जानता। वे अपने गाने से करोड़ों लोगों का दिल जीत चुके हैं। लेकिन अफसोस, लोगों के दिलों में राज करने वाला सिंगर आज अपने परिवार समेत कष्ट की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। दरअसल, पाकिस्तान के कई इलाके इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है। जानकारी के मुताबिक, वहाब अली बलूचिस्तान के रहने वाले हैं। खबर के मुताबिक, बलूचिस्तान भीषण बाढ़ की चपेट में है।

English summary

Pakistan's Balochistan is reeling under floods, with heavy rainfall affecting lives. Many were left homeless as a result of the flash floods. And If reports are to be believed, singer Wahab Bugti, who rose to fame with Coke Studio's song 'Kana Yari', also lost his house due to the natural disaster.