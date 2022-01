किलर से था महिला जज का अफेयर, बचाने के लिए किए सारे जतन, लेकिन Kissing Video ने खोली पोल

International

oi-Akarsh Shukla

ब्यूनस आयर्स, 05 जनवरी। न्यायालय (अदालत) में न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह दोषी को उचित सजा दे और निर्दोष को सजा मिलने से बचाए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी करतूत सुनने के बाद आपका न्यायालय पर से भी भरोसा उठ जाएगा। अर्जेंटीना से सामने आए एक वीडियो ने दुनियाभर को हैरान कर दिया। वायरल क्लिप में दावा किया जा रहा है कि महिला जज और पुलिसकर्मी की हत्यारे के दोषी के बीच प्रेम संबंध है।

An Argentinian judge has been caught on prison CCTV kissing a convicted cop-killer who she tried to save from a life sentence.

Mariel Suarez, a judge in southern Chubut province, was filmed kissing Cristian 'Mai' Bustos in jail near the city of Trelew on the afternoon of Dec 29. pic.twitter.com/YVvAzJzf42