'वह 12 की थी और मैं 30 का...' श्रोताओं के बीच बैठी महिला को देख बोले राष्ट्रपति जो बाइडन, मचा हंगामा

oi-Sanjay Kumar Jha

वाशिंगटन, 25 सितंबरः अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन अपने बयानों की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक कार्यक्रम में शिक्षकों को संबोधित करते हुए जो बाइडेन ने कुछ ऐसा कह दिया, जिससे वहां पर मौजूद लोग हैरान हो गए। इतना ही नहीं उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है।

President Joe Biden, looking at the woman sitting in the audience, said - she was 12 years old and I was 30 years old