चीन के साथ झगड़ा सुलझाने में लगे बाइडेन? जिनपिंग को 7 महीने बाद किया फोन, 15 दिनों में दूसरी बार झुके!

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन/बीजिंग, सितंबर 10: अफगानिस्तान से निकलने के बाद अब अमेरिका अपना पूरा ध्यान चीन की तरफ लगा लगा है और पिछले 15 दिनों में अमेरिका की तरफ से तीन बड़े कदम चीन को लेकर उठाए गये हैं। पहली बार चीन के मुद्दे को लेकर अमेरिका की उप-राष्ट्रपति ने एशिया का दौरा किया। दूसरा कदम बाइडेन के कार्यकाल में पहली बार अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने चीन की सेना पीएलए के साथ बात की है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सात महीने बाद चीन के राष्ट्रपति को फोन किया है।

अफगानिस्तान में हारकर अमेरिका की अकड़ पड़ी ढीली? चीन के साथ करने जा रहा है बड़ा समझौता?

English summary

US President Xi Jinping has called Xi Jinping after 7 months. Does the US want to end the dispute with China?