9/11 अमेरिकी हमले की 20वीं बरसी, तीनों मेमोरियल से मृतकों को श्रद्धांजलि देंगे जो बाइडेन

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, सितंबर 05: अमेरिका में अलकायदा के आतंकी हमले के 20 साल पूरे होने वाले हैं। 11 सितंबर को अमेरिकी इतिहास में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले का 20 साल पूरा हो जाएगा और इस मौके पर अमेरिका एक बार फिर से उस काले दिन को याद कर रहा है, जब ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को कभी ना भरने वाला जख्म दिया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन 11 सितंबर के हमलों की 20वीं बरसी मनाने के लिए 9/11 के सभी तीन स्मारक स्थलों का दौरा करेंगे और उस दिन मारे गए लगभग 3,000 लोगों को श्रद्धांजलि देंगे।

क्या सऊदी अरब ने की थी अलकायदा की मदद? 9/11 अमेरिकी हमले के सीक्रेट दस्तावेज होंगे सार्वजनिक

English summary

US President Joe Biden will visit all three memorials to pay tribute to the victims of the 9/11 US attacks.