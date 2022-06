जिहादी दुल्हन शमीमा बेगम को अब सता रहा मौत का डर, आतंकवादी ट्रायल में मिल सकती है फांसी

International

oi-Abhijat Shekhar

डमस्कस, जून 13: जिहाद के नाम पर सिर्फ 15 साल की उम्र में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने वाली ब्रिटिश नागरिग शमीमा बेगम, जो 'जिहादी दुल्हन' के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध है, अब उसे जहन्नुम जाने का डर सता रहा है। महज 15 साल की उम्र में ब्रिटेन से भागकर आईएसआईएस में शामिल होने वाली शमीमा बेगम के खिलाफ अब आतंकवादी धाराओं में ट्रायल शुरू हो रहा है और अब शमीमा बेगम को लग रहा है, कि उसे फांसी की सजा मिल सकती है।

English summary

Trial is about to start against the jihadi bride of ISIS, about which he is afraid.