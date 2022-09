रूस को अब नहीं मिलेगा केमिकल हथियार बनाने वाला सामान, जापान ने लगाया प्रतिबंध

International

टोक्यो, 26 सितंबर : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (vladmir putin) ने कहा है कि वो सीमा की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। इसको देखते हुए जापान ने मास्को के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंध में रूस को रासायनिक हथियारों से संबंधित सामानों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। जापान के मुख्य सचिव हिरोकाजू मात्सुनो ने कहा रूस के यूक्रेन पर संभावित परमाणु हमले के खतरों को देखते हुए जापान चिंतित है और वह रूस पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने जा रहा है। (Japan to ban exports of chemical weapons related goods to Russia invasion of Ukraine)

Japan has decided to ban exports of chemical weapons-related goods to Russia in an additional sanction against Moscow over its invasion of Ukraine, and is "deeply concerned" about the possible use of nuclear weapons, Chief Cabinet Secretary Hirokazu Matsuno said on Monday.