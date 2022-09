चीन पर चौतरफा वार, सिर में बैठे भारत के जिगरी दोस्त ने लिया बड़ा फैसला, असली ऑपरेशन शुरू

International

oi-Abhijat Shekhar

टोक्यो, सितंबर 05: भले ही चीन भारत के खिलाफ अपनी आक्रामकता को कम करने का नाम नहीं ले रहा हो और भारत से भिड़ने की सैकड़ों वजहें तलाश रहा हो, लेकिन अब ड्रैगन पर चौतरफा वार करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई है। एक तरफ से अब चीन को भारत ठोकेगा, तो दूसरे तरफ से भारत के शक्तिशाली दोस्त ने भी चीन की नाक में दम करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जापान और चीन की भी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है और जापान के भी एक द्वीप पर चीन अपना दावा करता है, ऐसे में अपने सबसे बड़े खतरे से निपटने के लिए जापान ने अपनी सैन्य शक्ति को दोगुना करने का प्लान तैयार कर लिया है।

चीन की तरफ 1000 क्रूज मिसाइलों की तैनाती करेगा भारत का जिगरी दोस्त, 'गांधीवादी' नीति हटाया!

English summary

India's best friend has prepared a plan to double its defense with the deployment of hundreds of missiles on the Chinese border.