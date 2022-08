जापान ने आज तक सुरक्षित रखी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां, जानिए क्यों नहीं लाया गया भारत?

International

oi-Abhijat Shekhar

टोक्यों, अगस्त 18: भारत के महान क्रांतिकारी और जीनियस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज पुण्यतिथी है और आज उनकी मत्यु के आज 77 साल पूरे हो रहे हैं। 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी, लेकिन आज तक उनके अवशेष भारत वापस नहीं लाए गए। जिस देश के लिए सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्राणों की आहूति दे दी, जिस देश के लिए उन्होंने अथक संघर्ष किया, वो देश उनकी अस्थियां आज तक नहीं ला पाया है। नेताजी की पुण्यतिथि से कुछ दिन पहले, उनकी बेटी अनीता बोस ने कहा था, कि उनके अवशेषों को भारत वापस लाने का समय आ गया है और उन्होंने सुझाव दिया था, कि डीएनए टेस्ट उन लोगों को जवाब दे सकता है जिन्हें अभी भी उनकी मृत्यु के बारे में संदेह है।

Pentagon: जानिए क्या है पेंटागन, जहां भारत को मिली बेरोकटोक एंट्री का अधिकार, क्या हैं इसके मायने?

English summary

The ashes of Netaji Subhas Chandra Bose are still preserved in a temple in Japan, know why the Indian government has failed to bring them so far?