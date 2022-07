सामने आया जापान के पूर्व PM शिंजो आबे पर गोली मारने का वीडियो, हमलावर ने कैसे किया पीछे से हमला

International

oi-Pallavi Kumari

टोक्यो, 08 जुलाई: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नारा की एक सड़क पर भाषण देते समय गोली मार दी गई। न्यूज एजेंसी एएफपी ने कहा है कि हो सकता है कि शिंजो आबे की निधन हो गई हो। हालांकि अधिकारिक तौर पर उनकी मौत की फिलहाल पुष्टि नहीं की गई है। अधिकारिक जानकारी के मुताबिक शिंजो आबे फिलहाल कोमा में हैं। इसी बीच शिंजो आबे को गोली मारने का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एनएचके द्वारा जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे शिंजो आबे पर पीछे से हमला हुआ और गोली मोरी गई। हालांकि हमलावर को वीडियो में नहीं देखा जा सकता है। लेकिन दिख रहा है कि कैसे गोली मारने के बाद अचानक वो जमीन पर गिर गए।

NHK is broadcasting the moment that Japanese Former PM Shinzo Abe was shot from behind. Video does not show the shooter, just the puff of smoke. pic.twitter.com/4CNW1JTmvn