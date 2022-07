VIDEO: नासा ने 'मरते हुए तारे' को अपने टेलीस्कोप में किया कैद, चारों ओर अद्भुत नजारा

International

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली: नासा का 'जेम्‍स वेब स्‍पेस टेलीस्‍कोप' स्पेस सेक्टर के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा, जो लगातार नई आकाशगंगा, ब्लैकहोल और तरह-तरह के सौरमंडल को एक्सप्लोर कर रहा। साथ ही वो उनके फोटो और वीडियो भी लगातार पृथ्वी के कंट्रोल सेंटर में भेज रहा है। हाल ही में नासा ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें एक मर रहा तारा नजर आ रहा। इसको जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया है।

WOW! 🤩 This video zooms through space to reveal @nasawebb’s image of the Southern Ring Nebula, 2000 light-years from Earth. Canada’s Fine Guidance Sensor allowed the telescope to point at and focus on its target.

Credit: NASA, ESA, CSA, STScI, and the Webb ERO Production Team pic.twitter.com/my5vbAjD80