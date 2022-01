धरती से 16 लाख KM की दूरी पर तैनात हुआ जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप, 'टाइम मशीन' की पहली तस्वीर

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जनवरी 26: अंतरिक्ष में पृथ्वी की आंख कहे जाने वाले जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप अपनी कक्षा में स्थापिक हो गया है और कक्षा में स्थापित होने के बाद इस टेलिस्कोप की पहली तस्वीर खींची गई है। कल ही जेम्स वेब टेलीस्कोप को पृथ्वी से लगभग 15,00,000 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे लैग्रेंज बिंदु (L2) पर अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक पार्क किया गया है, और अब सैटेलाइट के जरिए इस टेलिस्कोप की पहली तस्वीर ली गई है।

English summary

NASA's James Webb Space Telescope has reached its orbit 1.6 million kilometers from Earth and its first picture has also been taken.