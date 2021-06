इजरायल के नये राष्ट्रपति बने इसाक हरजोग, प्रधानमंत्री पद से नेतन्याहू की विदाई तय

International

तेल अवीव, जून 02: इसाक हरजोग इजरायल के नये राष्ट्रपति बनाए गये हैं। इजरायल की संसद ने इसाक हरजोग के नाम पर अपनी मुहर लगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक वोटिंग के दौरान इसाक हरजोग को 120 में से 87 वोट हासिल हुए हैं। जिसके बाद इसाक हरजोग का कार्यकाल बतौर इजरायली राष्ट्रपति 9 जुलाई से शुरू होगा। इस वक्त इजरायल के राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन हैं और उनका कार्यकाल 9 जुलाई को खत्म हो रहा है। हालांकि, इसाक हरजोग तो इजरायल के नये राष्ट्रपति चुन लिए गये हैं, लेकिन इजरायल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है।

#BREAKING: Israel elects its new president!

Mazal tov to Israel's 11th President @Isaac_Herzog. He is the first president whose father, Chaim Herzog, also served as the country's president.

We wish you the best of luck in your new position! pic.twitter.com/eg5a6gNib4