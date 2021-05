फिलिस्तीन पर इजरायल का भारी हमला, गाजा पट्टी कब्जाने की कोशिश, मुस्लिम देशों का सिर्फ नाम का समर्थन!

International

oi-Abhijat Shekhar

येरूशलम, मई 14: इजरायल जिस मौके की तलाश में था, उसे वो मौका हमास ने दे दिया और इसका खामियाजा पूरे फिलिस्तीन को भुगतना पड़ रहा है। हमास ने एक साथ सैकड़ों रॉकेट इजरायल के ऊपर फायर करके इजरायल को जवाबी कार्रवाई करने का बहाना दे दिया है और अब इजरायली सैनिक गाजा को कब्जाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने पहले ही बयान दे दिया है कि इजरालय की कार्रवााई अभी रूकने वाली नहीं है, ऐसे में सवाल यही है क्या एक या दो दिनों में गाजा पट्टी भी फिलिस्तीन के हाथों से छिन जाएगा? ऐसा इसलिए क्योंकि हजारों की संख्या में इजरायली सैनिक गाजा पट्टी की सीमा पर जमा हो चुके हैं और हमास को निशाना बना रहे हैं। पहले रिपोर्ट आई थी कि इजरायली सैनिक गाजा के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जिससे बाद में इजरायस ने इनकार किया था। लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द इजरायली सैनिक गाजा पट्टी में दाखिल हो सकते हैं।

इजरायल: तेल अवीव में भीड़ ने की अरबी मूल के शख्स की लिंचिंग, TV पर लाइव हुआ प्रसारित

English summary

The Israeli army is on the border of the Gaza Strip and is likely to occupy Gaza. At the same time, Muslim countries are also supporting a nominal name for Palestine.