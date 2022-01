इजरायल में आ रहा है ओमिक्रॉन का तूफान, प्रधानमंत्री की कोरोना पर चेतावनी के बाद देश में हड़कंप

International

oi-Abhijat Shekhar

तेल अवीव, जनवरी 03: कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से इजरायल की स्थिति काफी ज्यादा खराब होने वाली है और महज 85 लाख की आबादी वाले इस देश में हर दिन 50 हजार से ज्यादा मरीजों की सख्या होने की आशंका जताई गई है और खुद देश के प्रधानमंत्री ने नागरिकों को कोरोना वायरस को लेकर सख्त चेतावनी दी है।

English summary

The Israeli Prime Minister has warned that a storm of Corona is coming in the country and he has asked the elders of the country to take a booster dose immediately.