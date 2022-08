अगर ऐसा हुआ तो इमरान खान की राजनीति का 'The End' हो जाएगा! कोर्ट ने जारी किया समन

International

oi-Artesh Kumar

इस्‍लामाबाद, 24 अगस्त : इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ समन जारी कर उन्‍हें 31 अगस्‍त को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये समन इमरान खान के खिलाफ अवमानना के मामले में दिया है। गौरतलब है कि, इमरान खान ने शनिवार को एक रैली में शहबाज गिल को रिमांड पर भेजने वाली महिला जज जेबा चौधरी के खिलाफ बयान दिया था। इसके बाद उनके खिलाफ ये मामला दायर किया गया था।

English summary

A conviction against Khan, who is to appear before the Islamabad High Court on Aug. 31, would mean disqualification from politics for life since under Pakistani law, no convicted person can run for office.