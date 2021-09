तालिबान की सरकार बनने से पहले काबुल पहुंचे ISI चीफ, भारत के लिए बड़ा खतरा, इस्लामाबाद से चलेगी सरकार?

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, सितंबर 04: तालिबान की सरकार का ऐलान कभी भी हो सकता है और सरकार बनाने की तैयारियों के बीच पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ जनरल फैज हामिद काबुल पहुंचे हैं। उनके साथ पाकिस्तान सरकार के कई खुफिया अधिकारी और सरकार के अधिकारी हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद ये पहला मौका है, जब किसी देश का बड़ा अधिकारी अफगानिस्तान पहुंचा हो। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी काबुल के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन बाद में उनका दौरा टल गया था। इन सबके बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या आईएसआई चीफ का दौरा भारत के लिए खतरे की घंटी है और दूसरा सवाल ये है कि क्या काबुल की तालिबान सरकार इस्लामाबाद से चलने वाली है?

English summary

Before the formation of the Taliban government in Afghanistan, ISI Chief Faiz Hameed has reached Kabul. It is believed that a lot of differences have started within the Taliban regarding government formation.