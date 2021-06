VIDEO: टाइटेनिक की तरह डूबा ईरान का सबसे बड़ा नेवी जहाज 'खर्ग', 400 क्रू मेंबर थे सवार

International

oi-Abhijat Shekhar

तेहरान, जून 02: ईरानी की नेवी को बहुत बड़ा झटका लगा है और उसके बेड़े का सबसे बड़ा जहाज आग लगने से पूरी तरह से बर्बाद होकर समद्र में डूब गया है। ये हादसा स्ट्रेट ऑफ होरमज़ में हुआ है। हालांकि, ईरान की नेवी में आग कैसे लगी, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन जो वीडियो फूटेज आए हैं, उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से ईरानियन जहाज समुद्र में जल रहा है। जहाज से धुएं का गुबार निकल रहा है। ईरान के लिए ये हादसा बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि ये ईरान के सबसे बड़े मिलिट्री जहाजों में से एक था।

BREAKING 🚨 Largest ship in the Iran’s navy “Kharg” caught fire and sank in the Gulf of Oman pic.twitter.com/Rs5oZUI3B0

English summary

The largest ship of the Iranian Navy 'Kharg' sank in the sea due to fire. There were 400 crew members on board the ship.