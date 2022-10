अब इस्लामिक शासन से चाहिए आजादी, जानिए एक बूढ़ी महिला ने कैसे ईरान में क्रांति की आग लगाई?

International

Iran Anti-Hijab Protests: एक इस्लामिक दमनकारी शासन में रहकर पली-बढ़ी 35 साल की यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट शारो ने कभी नहीं सोचा होगा, कि वह ईरान में रहते हुए विद्रोह की आवाज लगाएगी और अपने साथियों के मुंह से 'इस्लामिक शासन का विनाश हो' ये शब्द कभी सुनेगी। शारो बताती है, कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कि वो खुद 'तानाशाह की मौत हो' जैसे नारे कभी लगाएगी। शारो को नहीं पता था, कि उसके अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ और उसे नहीं पता है, कि वो कैसे देश की इस्लामिक सरकार को गिराने के लिए हजारों-लाखों की भीड़ में शामिल हो गई है। ईरान टाइम बम पर खड़ा एक इस्लामिक देश है, जिसकी तरह बाकी दुनिया से ज्यादा बाकी के इस्लामिक देश देख रहे हैं, क्योंकि अगर ईरान में महिलाओं की क्रांति कामयाब होती है, तो अगला नंबर उनका होगा।

Women of Iran - Woman Life Freedom - Be their voice - till the day of freedom! ❤️ #MahsaAmini #OpIran #مهسا_امینی pic.twitter.com/dBmFg7V0vW

Kurdish cities in the west of Iran are under attack by regime security forces. #Kurdistan #Sanandaj #IranRevolution2022 pic.twitter.com/k2PQVv2Ra4

English summary

Why are Iranian women now rebelling against the Islamic government? Know how an old lady lit the fire of revolution?