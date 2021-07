बेकाबू होकर फिसल गया था अंतरिक्ष स्टेशन, 45 मिनट में मचा तूफान, रूसी गलती पड़ती दुनिया पर भारी!

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 30: अंतरिक्ष में कई ऐसे वैज्ञानिक काम चल रहे हैं, जिससे धरती और इंसानी जीवन को हर दिन नई टेक्नोलॉजी मिलती है और इंसान विकास के रास्ते पर बढ़ता चलता है। लेकिन, गुरुवार को अंतरिक्ष में एक ऐसा हादसा होने वाला था, जिससे पल भर में पूरी दुनिया दसों से साल पीछे चली जाती। अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि, हादसे के बाद भी इसका असर नहीं पड़ा और कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन, हादसे के बाद पूरे 45 मिनट तक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से सारा संपर्क टूट गया था और उस वक्त 7 अंतरिक्ष यात्री भी वहां मौजूद थे।

The International Space Station became the victim of a huge accident and was out of place for 45 minutes. A glitch in the Russian module could have caused a huge crisis.