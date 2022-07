Azadi Ka Amrit Mahotsav : ब्राजिल के रियो डि जेनेरियो शहर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा INS तरकश

International

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली/न्यूयॉर्क, 29 जुलाई : भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस तरकश 'आजादी का अमृत महोत्सव'को लेकर 15 अगस्त को दक्षिण अमेरिका के रियो डि जेनेरियो शहर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। इस जहाज ने भूमध्यसागरीय तैनाती पूरी करके अपनी लंबी दूरी की यात्रा जारी रखने के लिए अटलांटिक में प्रवेश कर लिया है। जहाज ने इस दौरान अटलांटिक में रॉयल मोरक्को की नौसेना के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया।

English summary

indian Navy’s guided missile frigate, INS Tarkash, completed her Mediterranean deployment & entered the Atlantic to continue with her long-range voyage. INS Tarkash is on her passage to South America to visit Rio Di Janeiro, Brazil to hoist the National Flag on 15 August.