'मैं जल्दी नहीं मरना चाहता...' ,यूक्रेन में गोली से घायल भारतीय छात्र ने कहा- दूतावास से कोई जवाब नहीं मिल रहा

oi-Pallavi Kumari

कीव, 04 मार्च: रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ऐसे में भारत की सरकार रूस की सैन्य कार्रवाई से बुरी तरह प्रभावित यूक्रेन में फंस गए भारतीयों को वापस लाने के लिए ''ऑपरेशन गंगा'' चला रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे 17,000 भारतीयों को अभी तक वहां से निकाल चुकी है। यूक्रेन में हरजोत नाम के एक भारतीय छात्र को कथित तौर पर गोली लगी है, जिसके बाद वह घायल हो गया है और उसका इलाज यूक्रेन में चल रहा है। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में हरजोत को गोली मार दी गई थी और अब एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हरजोत ने कहा है कि उसे वहां भारतीय दूतावास से 'कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं' मिल रही है और ना ही वक्त पर जवाब मिल रहा है।

English summary

Indian student IN Ukraine hospital says please evacuate me I did not want to die so soon