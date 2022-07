US में भारतीय स्टार्टअप सेक्टर में भूचाल, हजारों की गई नौकरी, दर्जनों कंपनियों की हालत खराब

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जुलाई 04: अमेरिका में भारतीय स्टार्टअप सेक्टर में भूचाल मच गया है और पिछले 6 महीने में हजारों भारतीय इंजीनियर्स और अलग अलग कर्मचारी अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। क्रंचबेस के अनुसार, टेक और स्टार्टअप सेक्टर में लगभग 22,000 कर्मचारियों की नौकरी गई है, जिनमें से अकेले 12 हजार से ज्यादा नौकरियां भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम से गईं हैं।

English summary

In the US, the Indian startup sector has been rocked by the economic slowdown and thousands of engineers have lost their jobs.