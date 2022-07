Indian Army: 2 महीने में दूसरी बार कांगो में भारतीय सेना पर हमला, जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब

International

oi-Sanjay Kumar Jha

किंशासा, 25 जुलाईः कांगो में सोमवार को कुछ नागरिक सशस्त्र समूहों द्वारा भारतीय सेना के संचालन अड्डों और स्तर III अस्पताल को लूटने का प्रयास किया गया। इसके बाद सेना ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इस लूट की कोशिश को विफल कर दिया। 2 महीने में भारतीय जवानों पर हमले की ये दूसरी घटना है।

तस्वीर- प्रतीकात्मक

भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा कि भारतीय सेना ने आज कांगो में कुछ असैन्य सशस्त्र समूहों द्वारा भारतीय सेना के संचालन अड्डों और स्तर III अस्पताल को लूटने के प्रयासों को कड़ी कार्रवाई से विफल कर दिया। वहां तैनात भारतीय शांति सैनिकों की कार्रवाई सख्ती से संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के नियमों के अनुसार है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि भारतीय शांति सैनिकों ने अपनी तैनाती के स्थानों पर संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की है। ऐसी खबरें हैं कि संयुक्त राष्ट्र के कुछ कार्यालय परिसरों में तोड़फोड़ की गई है। उन्होंने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

