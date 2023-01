कौन हैं भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह? अमेरिका की पहली महिला सिख जज बन रचा इतिहास

अमेरिका के न्यायिक सिस्टम में भारतीय मूल के लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मोनिका से पहले केरल के सुरेन्द्रन पटेल भी जज बने हैं।

US First Female Sikh Judge: भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं, जो अमेरिका में जज बनी हैं। मनप्रीत मोनिका सिंह टेक्सास के ह्यूस्टन में की पहली महिला सिख जज बनीं और अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की महिलाओं के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है।

