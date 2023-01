Video:जान बूझकर 300 फीट गहरी खाई में परिवार के साथ कूदा दी टेस्ला कार, फिर हुआ ऐसा चमत्कार

कैलिफोर्निया के सैन मेटो काउंटी स्थित डेविल्स स्लाइड पहाड़ी से परिवार के साथ जानबूझकर कार कूदाने वाले भारतीय मूल के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने 300 फीट नीचे खाई में पत्नी और बच्चों के साथ कार कूदा दी थी।

oi-Love Gaur

Tesla car saved family: अमेरिका में एक इंडियन मूल के व्यक्ति ने चट्टान से करीब 250 से 350 फीट नीचे जानबूझ कर अपनी टेस्ला कार (TESLA car) को कूदा दिया। कार में शख्स के साथ उसकी पत्नी और दो बच्चे भी सवार थे, लेकिन इतने भयानक हादसे के बाद भी पूरे परिवार की जान बच गई, जबकि कार पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। चश्मदीद लोग इसे चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं।

#BREAKING : Massive rescue effort at Devil’s Slide after this car went down the embankment with four people inside.(1) pic.twitter.com/T5eAt3PyDb

This afternoon, deputies responded to a solo vehicle over the side of Hwy 1 south of the Tom Lantos tunnel. Two adults suffered non-life threatening injuries and two children were unharmed. Tremendous collaborative effort btwn SMSO, @CHP_GoldenGate and @calfireSCU pic.twitter.com/sVyKp6LSrc