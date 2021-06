जय हो: चीन को ललकारने साउथ चायना सी पहुंचा नौसेना का INS ऐरावत, खोला नया फ्रंट!

International

oi-Abhijat Shekhar

कैमरान्ह बे/वियतनाम, जून 21: लद्दाख में भारत को उलझाने की कोशिश कर रहे चीन को अबकी बार भारत ने साउथ चायना सी में घुसकर करारा जवाब दिया है। हिंद महासागर में घुसने की फिराक में लगे ड्रैगन को इस बार भारत ने साउथ चायना सी में घुसकर करारा जवाब दिया है। भारतीय नौसेना ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दक्षिण चीन सागर से अरब सागर की तरफ से फुफकारते चीनी ड्रैगन को सख्त जवाब दिया है।

The Indian Navy has sent a strong message to China by performing yoga on INS Airavat in the South China Sea. It is believed that India has opened a second front against China in the South China Sea.