गलती से नहीं मारे गये थे पत्रकार दानिश सिद्दीकी, तालिबान ने जिंदा पकड़ा था, पढ़िए बेरहमी की कहानी

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, जुलाई 30: भारतीय पत्रकार और पुलित्जर अवार्ड विजेता फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में गलती से नहीं मारे गये थे और ना ही अफगान सेना और तालिबान के बीच चल रही गोलीबारी के दौरान वो गलती से बीच में आ गये थे। खुलासा हुआ है कि भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की बकायदा हत्या की गई थी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ हो कि तालिबान के आतंकियों ने भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी को जिंदा पकड़ा था और फिर उनकी पहचान पूछी थी। पहचान बताने के बाद तालिबानी आतंकियों ने बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार दिया था।

जिस कलाकार ने जिंदगी भर हंसाया, तालिबान ने उसे रुला-रुला कर मारा, बेरहमी का वीडियो वायरल

English summary

Danish Siddiqui, an Indian journalist, was captured alive by the Taliban in Afghanistan and then took his life after asking for his identity.