13.5% की रॉकेट रफ्तार से विकास कर रहा है भारत, जबकि चीन आर्थिक मंदी में फंसा है, जानिए कैसे?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 01: सभी पुर्वानुमानों से आगे बढ़ते हुए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 13.5% की शानदार वृद्धि देखी गई है और भारत के लिए ये एक उपलब्धि से कम नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में जब प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं, और यहां तक विशाल चीनी अर्थव्यवस्था भी मंदी की ओर तेजी से बढ़ रही हैं, उस वक्त भारत को एतिहासिक विकास दर को प्राप्त करना सरकार की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ऐसे में आइये जानने की कोशिश करते हैं, कि आखिर कैसे कोविड संकट से पार पाते हुए भारत अपने विकास के लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ चला है, जबकि चीन अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जद्दोजहद कर रहा है?

गौतम अडानी के पास कौन सी 'जादू की छड़ी' है, कि दुनिया के तीसरे अमीर बन गये? अब दूसरे नंबर पर है नजर

English summary

India's GDP has achieved a growth rate of 13.5 percent in the first quarter of this financial year, while China is struggling with economic slowdown, know how?