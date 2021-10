चीनी हाइपरसोनिक मिसाइल को टक्कर दे पाएगा भारत का 'अग्निबाण'? जानें किसमें कितना है दम?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 31: ड्रैगन के साथ भारी तनाव के बीच भारत ने अपने सबसे घातक मिसाइल अग्नि-5 का इस हफ्ते कामयाबी के साथ परीक्षण कर लिया है और इस परीक्षण के साथ ही भारत ने दिखा दिया है कि, दुश्मनों का मुंह किसी भी वक्त तोड़ने के लिए भारत तैयार है। लेकिन, इसके साथ ही चर्चा शुरू हो गई है, कि आखिर चीन और भारत के बीच मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर जो रेस छिड़ी है, उसमें अभी तक कौन आगे है? भारत की मिसाइल क्षमता कितनी उन्नत है? भारत के मिसाइलों को रोकने में क्या चीन कामयाब हो पाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब हर भारतवासी जानना चाहता है।

India has tested the super-destroyer Agni-5 missile this week, while China has also prepared a hypersonic missile. Let us know, which of the two missiles is more powerful.