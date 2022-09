भारत-बांग्लादेश के बीच हुए 7 समझौते, पीएम मोदी बोले, 1971 विरोधी ताकतों का सामना करेंगे

International

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली, 7 सितंबर : बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना (Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina) का स्वागत करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा, भारत 1971 विरोधी ताकतों को हराने के लिए बांग्लादेश के साथ चलेगा। बता दें कि,बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीन भारत के चार दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तीस्ता नदी के जल बंटवारे के मुद्दे को भी उठाया। शेख हसीना ने कहा कि, भारत और बांग्लादेश को तीस्ता के पानी पर मतभेद समेत सभी द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दोनों देशों की सीमाओं से करीब 54 नदियां गुजरती हैं।

English summary

Prime Minister Narendra Modi highlighted the values that made India and Bangladesh to put up a joint fight in the war of 1971 and said, “In order keep the spirit of 1971 alive, it is necessary that we should confront those forces that want to hurt our common values.