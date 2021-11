S-400: चीन की नाक के नीचे होगी रूसी 'रक्षाकवच' की तैनाती, LAC पर ड्रैगन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, नवंबर 20: आखिरकार मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ बड़े स्तर पर 'युद्ध' का आगाज कर दिया है। अब तक भारतीय सीमा पर आग उगलने वाले ड्रैगन के मुंह में आग लगाने के लिए अब मोदी सरकार ने रूसी रक्षाकवच को तैनात करने का फैसला किया है। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि, दुनिया की सबसे उन्नत किस्म की एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती चीन की सीमा पास ड्रैगन की नाक के नीचे की जाएगी।

English summary

India has decided to deploy the Russian S-400 missile defense system near the Chinese border. Know now what kind of balance India has maintained on the border.