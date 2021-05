पाकिस्तान के 'एजेंट' UN महासभा अध्यक्ष को भारत ने लगाई फटकार, पद की गरिमा बनाई रखने को कहा

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली/इस्लामाबाद, मई 29: यूनाइटेड नेशंस अध्यक्ष वोल्कन वोजकिर तुर्की के रहने वाले और इस वक्त यूनाइटेड नेशंस महासभा के अध्यक्ष हैं। पाकिस्तान दौरे पर गये थे और ये भूल गये कि वो पाकिस्तान तुर्की के प्रतिनिधि बनकर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशंस महासभा के अध्यक्ष के तौर पर गये हैं और उनकी जो भी पाकिस्तान से दोस्ती हो, रिश्ते-नाते हों, बाद में निभाएं। पद पर रहते हुए नहीं। पाकिस्तान गये यूनाइटेड नेशंस महासभा अध्यक्ष वोल्कन वोजकिर ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कहा कि 'पाकिस्तान को कश्मीर मसला यूनाइटेड नेशंस के मंच पर मजबूती से रखनी चाहिए'। जिसको लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है।

कश्मीर पर पाकिस्तान के पक्ष में आए यूनाइटेड नेशंस महासभा के अध्यक्ष, दिया बड़ा बयान

English summary

India has reacted strongly to the statement of the UN General Assembly President on Jammu and Kashmir and described Jammu and Kashmir as an integral part of India.