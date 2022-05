अमेरिकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हुए हस्ताक्षर

टोक्यो, 23 मई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दो दिवसीय दौरे पर हैं। वहीं, भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। विदेश सचिव विनय क्वात्रा और यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएफसी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्कॉट ए नाथन ने सोमवार को एक निवेश प्रोत्साहन समझौते (आईआईए) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता प्रमुख क्षेत्रों में भारत में डीएफसी के निवेश को मजबूत करने और बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, विदेश सचिव विनय क्वात्रा और डीएफसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्कॉट नाथन ने भारत-यूएसए निवेश प्रोत्साहन समझौते (IIA) पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर

बता दें कि, संयुक्त राज्य अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम संयुक्त राज्य संघीय सरकार की एक विकास वित्त संस्था और एजेंसी है। समझौते पर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोक्यो, की दो दिवसीय यात्रा के दौरान हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने शीर्ष जापानी व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत की और भारत में व्यापार करने में आसानी के लिए किए जा रहे विभिन्न सुधारों पर चर्चा की। इससे पहले, पीएम मोदी ने टोक्यो, जापान में 30 से अधिक जापानी कंपनियों के शीर्ष सीईओ के साथ बैठक में भाग लिया और नेताओं को भारत के 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

Foreign Secretary Vinay Kwatra and CEO @DFCgov Scott Nathan sign the India-USA Investment Incentive Agreement (IIA).



The signing of IIA would lead to enhanced investment support provided by @DFCgov in India, thereby encouraging investment in key sectors. pic.twitter.com/B4kK68KAJT — Arindam Bagchi (@MEAIndia) May 23, 2022

पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण बैठक

कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया, 'टोक्यो में शीर्ष व्यापारिक नेताओं से मुलाकात की। हमारी बातचीत नवाचार से लेकर निवेश, तकनीक से लेकर वस्त्र, सुधार से लेकर स्टार्टअप तक विभिन्न विषयों पर केंद्रित थी। इस बिजनेस इवेंट से पहले, पीएम मोदी ने कई शीर्ष जापानी नेताओं जैसे फास्ट रिटेलिंग के सीईओ, यूनीक्लो की मूल कंपनी, तदाशी यानाई और एनईसी कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर नोबुहिरो एंडो से मुलाकात की।

NEC की भूमिका की सराहना

इस बीच, पीएम मोदी ने भारत के दूरसंचार क्षेत्र में विशेष रूप से चेन्नई-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (सीएएनआई) और कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीप समूह (केएलआई) ओएफसी परियोजनाओं के उपक्रम में एनईसी की भूमिका की सराहना की।

Story first published: Monday, May 23, 2022, 18:52 [IST]