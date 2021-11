नेहरू के शासन में चीन ने अरूणाचल प्रदेश में कब्जा कर बनाया गांव, पेंटागन रिपोर्ट पर पहली प्रतिक्रिया

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, नवंबर 09: भारत के अभिन्न अंग अरूणाचल प्रदेश में घुसकर भारतीय जमीन पर गांव बनाने की अमेरिकी रिपोर्ट पर पहली बार भारत की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। भारतीय समाचार एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि, चीन ने भारतीय जमीन पर आज नहीं, बल्कि उस वक्त कब्जा किया था, जब भारत में पंडित नेहरू की सरकार थी। समाचार एजेंसी एएनआई ने भारतीय सुरक्षा एजेसियों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि, जिस गांव के बनने का दावा किया गया है, वो नेहरू के शासनकाल में ही बन गया था।

भारतीय राफेल को टक्कर दे पाएगा पाकिस्तान का नया JF-17 युद्धक विमान? जानिए किसमें कितना है दम?

English summary

An official of the Indian Security Establishment has claimed that the Pentagon report in which China has talked about the creation of villages in Arunachal Pradesh was taken over by the PLA in 1959.