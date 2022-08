Taiwan को लेकर पहली बार भारत का 'दुर्लभ' बयान, क्या मोदी सरकार बदल रही है चीन नीति?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली/कोलंबो, अगस्त 28: ताइवान को लेकर काफी संभलकर बयान देने वाले भारत ने पहली बार ताइवान जलडमरूमध्य को लेकर दुर्लभ बयान दिया है। भारत ने पहली बार इसे "ताइवान जलडमरूमध्य का सैन्यीकरण" कहा है, जो नई दिल्ली द्वारा ताइवान के प्रति चीन की कार्रवाइयों पर टिप्पणी करने का एक दुर्लभ उदाहरण है।

English summary

India has made a rare statement about Taiwan for the first time, after which questions are being raised, is India in the mood to change its policy regarding China?