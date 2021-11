मोदी सरकार की विदेश नीति कितनी सुपरहिट है और अगले 10 साल में भारत कैसे बनेगा 'शक्ति का केन्द्र'?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, नवंबर 23: पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार दानिश तरार कहते हैं, ''भारत ने रूस से एस-400 मिसाइल खरीदा, अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा है, भारत का इजरायल और ईरान, दोनों ही देशों से अच्छे संबंध हैं, सऊदी अरब आज भारत के साथ खड़ा है, यूएई और भारत के बीच 70 अरब डॉलर का व्यापार है, और ये भारत के परफेक्ट विदेश नीति का उदाहरण है''... तो क्या मोदी सरकार की विदेश नीति को सुपरहिट माना जाएगा? क्या अगले 10 सालों में भारत दुनियाभर के शक्तिशाली देशों के बीच 'शक्ति का केन्द्र' बन जाएगा? इस मुद्दे पर बहस शुरू हो चुकी है, ऐसे में आईये जानते हैं, कि अगरे 10 सालों में भारत की विदेश नीति किस दिशा में आगे बढ़ने जा रही है और मोदी सरकार की विदेश नीति 'सुपरहिट' कैसे है?

बहादुर अभिनंदन को मिला वीर चक्र तो जले-भुने पाकिस्तानी, जानिए कैसी-कैसी अनर्गल बातें कर रहे हैं...

English summary

How is the Modi government's foreign policy superhit and is the next decade for India to become a global power.