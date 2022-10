महामारी के समय दुनिया को vaccine दिया! US ने कहा, भारत कोरोना वैक्सीन का महत्वपूर्ण निर्माता

International

अमेरिका (America) का कहना है कि भारत दुनिया के लिए टीकों का एक महत्वपूर्ण निर्माता है। व्हाइट हाउस ने वैश्विक स्तर पर कोविड-19 (corona virus) के खिलाफ टीकों (vaccines) की आपूर्ति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए यह बात कही। व्हाइट हाउस कोरोना वायरस रिस्पांस कोऑर्डिनेटर डॉ आशीष झा ने वाशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि, भारत अपनी अविश्वसनीय विनिर्माण क्षमता के कारण टीकों का एक प्रमुख निर्यातक रहा है।

India is an important manufacturer of vaccines for the world, the White House said, acknowledging the crucial role the country played in supplying vaccines against Covid-19 globally.