यूक्रेन के न्यूक्लियर पॉवर प्लांट के करीब बमबारी से भारत चिंतित, कहा दोनों पक्ष संयम रखें

न्यूयॉर्क, 12 अगस्त : भारत ने यूक्रेन के जापोरिज्जिया न्यूक्लियर पॉवर प्लांट के उपयोग हो चुके ईंधन की भंडारण सुविधा (spent fuel storage facility) के पास गोलाबारी की रिपोर्ट पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी -UNSC) में यूक्रेन पर ब्रीफिंग के दौरान भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि हम आपसी संयम बरतने की अपील करते हैं ताकि परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा को कोई खतरा न हो।

खबर के मुताबिक यूएनएससी में यूक्रेन पर ब्रीफिंग के दौरान भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि हम इस बात को फिर से कहना चाहते हैं कि वैश्विक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान पर आधारित होना चाहिए। राजदूत कंबोज ने कहा कि भारत भी यूक्रेन की स्थिति पर काफी चिंतित है।

भारत जंग खत्म करने के प्रयास में हमेशा से रहा है

रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत के बाद से भारत ने लगातार शत्रुता को तत्काल खत्म करने और हिंसा को समाप्त करने की अपील करता आ रहा है। भारत संघर्ष को समाप्त करने के सभी राजनयिक प्रयासों का समर्थन करता है।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने UNSC की बैठक में कहा कि 5 अगस्त को यूरोप के सबसे बड़े Zaporizhzhia संयंत्र पर गोलाबारी की गई, जिससे बिजली के स्विचबोर्ड के पास कई विस्फोट हुए और बिजली बंद हो गई। वहीं, यूक्रेन ने आईएईए को सूचित किया है कि देश के 15 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में से 10 - ज़ापोरिज्जिया परमाणु संयंत्र में दो, रिव्ने एनपीपी में तीन, दक्षिण यूक्रेन एनपीपी में तीन और खमेलनित्स्की एनपीपी में दो - वर्तमान में ग्रिड से जुड़े हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने चिंता जताई

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने दक्षिणी यूक्रेन में ज़ापोरिज्जिया एनपीपी में और उसके आसपास की स्थिति के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने और सभी संबंधितों से परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा के लिए सामान्य ज्ञान और तर्क का प्रयोग करने और भौतिक अखंडता, सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कोई भी कार्रवाई नहीं करने की अपील की है।

