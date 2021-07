अमेरिकी रिसर्च में चौंकाने वाला दावा, भारत में कोरोना वायरस से 49 लाख लोगों के मरने का अनुमान

International

वॉशिंगटन/नई दिल्ली, जुलाई 21: अमेरिकी स्टडी में भारत में कोरोना वायरस से करीब 49 लाख से ज्यादा लोगों के मरने का दावा किया है। अमेरिका में हुए नये स्टडी के नुताबिक, कोरोनावायरस महामारी के दौरान भारत में अधिकतम 49 लोगों ने जान गंवाई होगी, ये दावा किया है वॉशिंगटन स्थिति थिंक टैंक सेंन्ट्रल फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने।

English summary

American think tank has claimed in its study that about 5 million people may have lost their lives due to corona virus in India.