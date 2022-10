कनाडा के शिव भगवद् गीता पार्क में 'हेट क्राइम' की निंदा, भारत ने कहा- अपराधियों पर शीघ्र हो कार्रवाई

International

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 02 अक्टूबर। कनाडा में शिव भगवद् गीता पार्क में हुए 'हेट क्राइम' की भारत ने कड़ी निंदा की है। भारतीय उच्चायोग ने अपने ट्विट में कहा कि "हम ब्रैम्पटन में श्री भगवद गीता पार्क में 'हेट क्राइम' की निंदा करते हैं और कनाडा के अधिकारियों और पुलिस से मामले की जांच और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं।"

कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी आबादी है। यहां करीब 16 लाख लोग और अनिवासी भारतीय रहते हैं। इस देश में इस साल हिंदू मंदिरों पर हमले की कम से कम दो घटनाएं हो चुकी हैं। ताजा मामला ब्रैम्पटन का है। जहां हाल ही में हाल ही में एक पार्क में अनावरण किए गया एक चिन्ह को रविवार को तोड़ा गया। इससे पहले 15 सितंबर को एक घटना ऐसी ही सामने आई। जिसमें एक मंदिर पर भारतीय संस्कृति विरोधी चित्र बनाए गए थे।

We condemn the hate crime at the Shri Bhagvad Gita Park in Brampton. We urge Canadian authorities & @PeelPolice to investigate and take prompt action on the perpetrators @MEAIndia @cgivancouver @IndiainToronto pic.twitter.com/mIn4LAZA55