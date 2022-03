यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा दावा, भारत ने रद्द किया रूस के साथ सैन्य सौदा, बाइडेन लेंगे बड़ा फैसला

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन/नई दिल्ली, मार्च 04: यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की तटस्थ नीति को लेकर कुछ अमेरिकी सांसदों में भारत को लेकर 'गुस्सा' देखा जा रहा है और अमेरिका के कुछ सांसदों ने यूनाइटेड नेशंस में रूस के खिलाफ वोटिंग के दौरान भारत के गैर-हाजिर रहने को लेकर कहा है कि, भारत को अब रूस के साथ अपने संबंधों को लेकर दूरी बनानी चाहिए। वहीं, अमेरिकी सीनेट में दावा किया गया है कि, भारत ने अपना बहुत बड़ा सैन्य सौदा रूस के साथ रद्द कर दिया है।

यूक्रेन युद्ध में मिली हार तो रूस में तख्तापलट तय? पुतिन जाएंगे तो कौन बनेगा रूस का अगला राष्ट्रपति?

English summary

US official has made a big claim in the Senate that, India has canceled a big deal with Russia for jets and military material.