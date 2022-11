'जितना मर्जी चाहे, रूस से उतना तेल खरीद सकता है भारत', मोदी सरकार के तेवर के सामने झुका US!

International

US-INDIA TIE RUSSIAN OIL: यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूसी तेल खरीदने को लेकर लगातार भारत अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के निशाने पर रहा है और भारत को गंभीर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार ने रूसी तेल खरीदने को लेकर कदम पैर नहीं खींचे, बल्कि भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और भारतीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हर मीडिया और डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पर रूसी तेल आयात को लेकर भारत का मजबूती से पक्ष रखा है। लेकिन, अब अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया है और कहा गया है, कि भारत अपनी मर्जी के मुताबिक, जितना चाहे उतना रूसी तेल खरीद सकता है और माना जा रहा है, कि भारत की नई तरह की विदेश नीति के सामने पहली बार अमेरिका अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर हुआ है।

America has said that India can buy as much Russian oil as it wants and it is happy that India is buying oil at a lower price.