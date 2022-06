चीन को रोकने की क्षमता सिर्फ भारत के पास, बढ़ेगी ताकत तो आएगी हिंद प्रशांत में स्थिरता, बोले यूएस रक्षा मंत्री

International

oi-Abhijat Shekhar

सिंगापुर, जून 11: अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है, कि अगर एशिया में किसी एक देश के पास चीन से टक्कर लेने की हैसियत है, तो वो सिर्फ भारत है और भारत ही वो देश है, जो चीन को रोक सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री का ये बयान उस वक्त आया है, जब चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका को धमकी दी है, चीन ताइवान के लिए जंग में उतरने के लिए भी तैयार है।

English summary

Indian Army can bring peace and security and stability to the Indo-Pacific. US Defense Minister said, India has the power to stop China.