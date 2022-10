इमरान खान के 'लॉन्ग मार्च' को झटका! PTI नेताओं के 'लाइव' प्रसारण पर लगाई रोक, नहीं मिलेगा होटल में कमरा

International

oi-Artesh Kumar

पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ के चीफ इमरान खान जल्द आम चुनाव कराने के मांग पर अड़ गए हैं। खान ने पहले से ही संकट में पड़ी सरकार पर दबाव बनाते हुए, जल्द चुनाव की मांग के लिए राजधानी इस्लामाबाद में एक तथाकथित 'लॉन्ग मार्च'(Imran Khan Long March) शुरू किया। उनकी पार्टी ने इस विरोध को 'हकीकी आजादी मार्च' नाम दिया है । इस मार्च की शुरुआत में शुक्रवार को लाहौर में हजारों की संख्या में लोग जुटे। वहीं, आज लॉन्ग मार्च को देखते हुए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

English summary

In an unusual move, Islamabad police on Saturday barred hotels and guest houses in the federal capital from providing accommodation to the participants of the long march led by former Pakistan premier Imran Khan to force the government to announce a date for early general elections.